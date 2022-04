Snooker

Snooker-WM: Hossein Vafaei verkürzt in Sheffield mit Clearance von 121 Punkten gegen Judd Trump

In der ersten Runde bei der Snooker-WM in Sheffield gelingt dem Iraner Hossein Vafaei wenig. Nach elf Frames führt sein Gegner Judd Trump bereits 8:3. Doch im zwölften Frame spielt der 27 Jahre alte Vafaei groß auf! Er spielt eine Clearance von 121 Punkten. Es ist das 63. Century seiner Karriere und das erste im Crucible Theatre - damit verkürzt er auf 4:8. Er unterliegt am Ende dennoch 4:10.

00:03:09, vor einer Stunde