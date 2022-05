Trump startete die Aufholjagd mit einem 107er-Break und verkürzte auf 6:12. Es war das erste Century für den Engländer in diesem Match. Der Weltmeister von 2019 legte im 19. und 20. Frame direkt nach, holte sich zum ersten Mal in diesem Finale drei Frames in Serie und stellte mit 46 Punkten auf 8:12.

Vor dem Midsession Interval bremste "The Rocket" die Aufholjagd aber aus, gewann seinen ersten Frame am Montag und stellte mit dem 13:8 wieder einen Fünf-Frame-Abstand her. Doch auch nach der Pause startete der Mann aus Bristol besser und verkürzte abermals auf 9:13. Als O'Sullivan im darauffolgenden Frame Rot vergab, drehte Trump einen bereits verloren geglaubten Frame noch einmal und sicherte sich auf Pink das 10:13.

O'Sullivan gelang im 24. Frame der zweite Frame-Gewinn an diesem Nachmittag.

Doch mit einem Century von 105 Punkten beendete Trump die dritte Session und geht mit einem 11:14 in den Abend. Es war zudem das 108. Century bei diesem Turnier - die Einstellung des Rekordes aus dem Vorjahr. Trump dominierte diese Session damit und gewann sie unter dem Strich 6:2 - für O'Sullivan die erste Session-Niederlage bei diesem Turnier. Einzig gegen John Higgins im Halbfinale hatte er in zwei Sessions Unentschieden gespielt.

Die Entscheidung fällt also in der vierten Session am Montagabend (ab 19:45 Uhr auf Eurosport im TV und bei Eurosport auf Joyn+).

"The Rocket" fehlen noch vier Frames für seinen siebten WM-Titel, doch dazu braucht er im Vergleich zur dritten Session eine deutliche Leistungssteigerung.

O'Sullivan lässt Frame liegen - Trump bläst zur Aufholjagd

