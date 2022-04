Snooker

Snooker-WM: Judd Trump schlägt Stuart Bingham im Viertelfinale und macht Halbfinal-Einzug perfekt

Judd Trump hat bei der Snooker-WM in Sheffield das Halbfinale erreicht. Der Weltmeister von 2019 gewann im Viertelfinale gegen Stuart Bingham nach zwischenzeitlichem 5:8-Rückstand sage und schreibe acht Frames in Folge und setzte sich am Ende deutlich 13:8 durch. In der Vorschlussrunde trifft Trump nun auf Mark Williams. Das Ende der Viertelfinalpartie im Video.

00:01:12, vor 2 Stunden