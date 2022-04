Snooker

Snooker-WM: Luca Brecel schießt Schwarz vom Tisch und verfehlt Kameramann dabei nur knapp

In der ersten Runde der Snooker-WM in Sheffield unterliegt Luca Brecel gegen den Thailänder Noppon Saengkham 5:10. Im 13. Frame verkürzt der Belgier zwischenzeitlich auf 5:8 und spielt ein Century-Break. Die Schwarze "knallt er noch vom Tisch" und trifft dabei beinahe den Kameramann. Der 27-Jährige entschuldigt sich und lächelt - aber: An diesem Abend gelingt Brecel sehr wenig.

00:00:22, vor einer Stunde