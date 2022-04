Snooker

Snooker-WM: Mark Allen schlägt mit Faust auf die Bande - der Frust muss raus beim Nordiren

Mark Allen begeht im Achtelfinale der Snooker-WM gegen Ronnie O'Sullivan Fehler um Fehler. Im sechsten Frame muss dann der Frust raus: Der Nordire schlägt mit der Faust auf die Bande, was im Snooker-Sport nicht so gerne gesehen wird. Letztlich gewinnt Allen aber das Frame sogar und geht damit mit 2:6 in die zweite Session am Abend.

00:01:21, vor 3 Minuten