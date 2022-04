Snooker

Snooker-WM: Neil Robertson zieht gegen Ashley Hugill davon - Total Clearance in Sheffield als Machtdemonstration

Neil Robertson unterstreicht gegen Ashley Hugill seine Favoritenrolle und stellt in der ersten Runde der Snooker-WM in Sheffield mit einer Total Clearance auf 6:3. Am Mittwoch geht der Vergleich in die zweite Session.

00:02:54, vor 4 Minuten