Snooker

Snooker-WM: Ronnie O'Sullivan stört sich an Staub auf dem Tisch - "The Rocket" legt mehrmals Hand an

Ronnie O'Sullivan stört sich im WM-Halbfinale gegen John Higgins offenbar an einigen Staub- oder Kreideresten auf dem Tisch und legt selbst Hand an. Der sechsmalige Weltmeister versucht mit seinen Fingern den Staub zu entfernen. Da er im ersten Versuch jedoch nicht alle Staubpartikel erwischt, geht er gleich mehrmals an die schmutzige Stelle. Die kuriose Szene im Video.

00:00:59, vor 2 Stunden