Snooker

Snooker-WM: Ronnie O'Sullivan brilliert mit Clearance von 134 Punkten und geht mit Führung in die Pause

Im Halbfinale der Snooker-WM in Sheffield dreht "The Rocket" gegen John Higgins auf. Ronnie O'Sullivan spielt im letzten Frame der dritten Session im Crucible Theatre eine Clearance von 134 Punkten und geht 15:9 in Führung.

00:02:34, vor 2 Stunden