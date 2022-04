Snooker

Snooker-WM: Ronnie O'Sullivan feiert gegen Mark Allen Rekordsieg und zieht ins Viertelfinale ein

Ronnie O'Sullivan ging mit einem 12:4 in die dritte Session des Achtelfinals bei der Snooker-WM in Sheffield. In "Kurzarbeit" gegen Mark Allen macht "The Rocket" den entscheidenden 13. Frame klar und zieht ins Viertelfinale im Crucible Theatre ein. Für O'Sullivan ist es der 71. Sieg an Ort und Stelle und damit ein neuer Rekord: Kein anderer Spieler gewann so häufig im Crucible wie Ronnie.

00:08:52, vor einer Stunde