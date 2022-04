Snooker

Snooker-WM: Ronnie O'Sullivan kann gegen David Gilbert die schwarze Kugel trotz guter Lage nicht einlochen

Ronnie O'Sullivan patzt in der ersten Runde bei der Snooker-WM im Crucible in Sheffield gegen David Gilbert. Hier gibt es die Szene im Video. "The Rocket" muss die schwarze Kugel lediglich einlochen, verfehlt dann aber das Ziel. Der Superstar der Szene ist über seinen unnötigen Fehler sichtlich verärgert. Hier gibt es die Szene im Video. Für den Sieg gegen Gilbert reichte es allerdings dennoch.

00:00:08, vor 18 Minuten