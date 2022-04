Snooker

Snooker-WM: Ronnie O'Sullivan schlägt John Higgins im Halbfinale und macht achten Finaleinzug perfekt

Ronnie O'Sullivan ist bei der WM in Sheffield nur noch einen Schritt von seinem siebten WM-Titel entfernt. Der 46-Jährige machte am Samstagabend im Halbfinale gegen John Higgins den achten WM-Finaleinzug seiner Karriere perfekt. Mit einem 15:9-Vorsprung war "The Rocket" in die letzte Session gegangen. Im 28. Frame entschied er den Klassiker im Crucible Theatre mit 17:11 für sich.

00:02:18, vor einer Stunde