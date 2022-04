Snooker

Snooker-WM: Ronnie O'Sullivan schnappt sich mit einem Century Break seinen ersten Frame und verkürzt auf 1:3

Ronnie O'Sullivan erwischt in seinem Erstrundenmatch bei der WM in Sheffield einen ganz schwachen Start. Die ersten drei Frames gehen alle an David Gilbert. Im vierten Frame zeigt der sechsmalige Weltmeister dann erstmals seine Klasse und stellt mit einem Century Break von 122 Punkten auf 1:3. Ingesamt ist es für O'Sullivan das 1155. Century Break seiner Karriere und das 185. im Crucible Theatre.

00:01:52, vor 2 Stunden