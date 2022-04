Snooker

Snooker-WM: Stephen Maguire lässt im Viertelfinale Frust am Tisch raus: "Haut er mit dem Kopf auf die Bande!"

Im Viertelfinale der Snooker-WM in Sheffield trifft Stephen Maguire auf Altmeister Ronnie O'Sullivan. Der Schotte startet in der zweiten Session gerade eine Aufholjagd, da unterläuft ihn ein leichter Fehler auf Rot. Wie Ding Junhui zu Beginn der WM schlägt Maguire mit dem Kopf auf den Tisch. "Scheint in Mode zu kommen. Snookerspieler scheinen einen harten Kopf zu haben", so Kommentator Rolf Kalb.

00:00:49, vor einer Stunde