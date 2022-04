Snooker

Snooker-WM: Yan Bingtao schmeißt Titelverteidiger Mark Selby mit einem Century zum Abschluss raus

Mark Selby wird seinen Weltmeister-Titel im Crucible 2022 nicht verteidigen können: "The Jester from Leicester" verliert im Achtelfinale 10:13 gegen Yan Bingtao. Der Engländer liefert nach seiner Wettkampfpause aufgrund eine Depressionserkrankung dennoch einen respektablen Auftritt ab. Yan bringt den Sieg am Ende mit einem Century Break (112) unter Dach und Fach.

00:10:42, vor 3 Stunden