Snooker

Snooker-WM 2022: Yan und Selby machen's extra spannend - längster Frame der Crucible-Geschichte

Mark Selby und Yan Bingtao machen es im Achtelfinale der Snooker-WM im 22. Frame so spannend wie niemand zuvor im Crucible! Fast 85 Minuten lang dauert der Frame. Beim Spiel auf Schwarz macht zuerst Yan einen großen Fehler, den Selby jedoch nicht nutzen kann. Am Ende behält dann doch der Chinese die Oberhand und geht 12:10 in Führung.

00:05:22, vor 2 Stunden