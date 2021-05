Judd Trump war bei den jährlichen Preisen, die auch in diesem Jahr nicht beim üblichen Awards Dinner vergeben werden konnten, der große Abräumer. Neben dem Spieler des Jahres wurde er auch als Spieler des Jahres der Fans ausgezeichnet und wurde zudem in die Hall of Fame des Snooker aufgenommen. Posthum wurde auch Brandon Parker in die Hall of Fame aufgenommen. Der im Vorjahr verstorbene Manager hatte Spieler wie Paul Hunter, Matthew Stevens, Shaun Murphy und Kyren Wilson unter seine Fittiche genommen. Außerdem hatte er intensiv daran gearbeitet, Top-Events nach Kontinental-Europa zu bringen; das German Masters wird ewig mit seinem Namen verbunden sein. Zudem war er einer der Direktoren der World Snooker Tour.

Auch in der Saison 2020/21 war Judd Trump einmal mehr der herausragende Akteur. Fünf Titel gewann er in dieser Saison, nachdem er im Jahr zuvor sogar sechsmal triumphiert und damit einen neuen Rekord aufgestellt hatte. Erneut beendete er die Saison mit großem Vorsprung an der Spitze der Weltrangliste.

Der Journalistenpreis ging an Mark Selby. Selby hatte nicht nur seinen vierten WM-Titel gewonnen, sondern zuvor auch beim European Masters und den Scottish Open triumphiert. Selbys Leistung bei der Weltmeisterschaft wurde gleichzeitig als Leistung des Jahres gewürdigt. In einem fesselnden Finale hatte er am letzten Montag Shaun Murphy mit 18:15 geschlagen.

Snooker-WM Murphy hui, O’Sullivan pfui: Gewinner und Verlierer der Snooker-WM VOR EINEM TAG

Neu-Profi des Jahres ist der 21-jährige Chinese Pang Junxu. Er hatte seinen Platz auf der Maintour 2020 über die nationale Tour in China geholt. In der WM-Qualifikation 2020 hatte er als Amateur immerhin Stuart Carrington geschlagen. Gleich bei seinem ersten Turnier als Profi erreichte er das Achtelfinale. Das Kunststück wiederholte er später bei der UK Championship und bei den Welsh Open.

Für den „Magischen Moment des Jahres“ sorgte Neil Robertson bei seinem Triumph bei der UK Championship. In einem dramatischen Finale gegen Judd Trump setzte er sich da erst nach Mitternacht mit 10:9 durch. Vor allem der Decider, den Robertson auf Pink gewann, war an Spannung kaum zu überbieten.

Die World Snooker Awards gibt es seit 2011. Eigentlich werden sie im Rahmen einer feierlichen Gala am Donnerstagabend nach der Weltmeisterschaft in London vergeben. Corona-bedingt musste diese Veranstaltung nun schon zum zweiten Mal in Folge ausfallen.

Herzliche Grüße

Ihr / Euer Rolf Kalb

Snooker-WM Kein Verständnis für Buh-Rufe! Selby gehört Platz im Snooker-Pantheon 04/05/2021 AM 12:15