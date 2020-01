Das Match zwischen Mark Selby und Ali Carter begann sehr zerfahren. In den ersten vier Frames gab es kein Break von 50 Punkten oder mehr. Carter war aber trotzdem stabiler und ging so mit 3:1 in Führung.

Selby spielte zu zögerlich und traf auch einige fragwürdige Entscheidungen. Schon der erste Frame gab das Muster vor: Carter brauchte bereits drei Snooker, aber Selby gab den Frame noch aus der Hand.

Erst nach dem Interval nahm das Match richtig Tempo auf. Und zunächst war es Mark Selby, der zu seinem Spiel fand. Im fünften Frame hatte Ali Carter eine 61 vorgelegt, ehe ihm ein Split misslang. Selby konterte mit einer starken Clearance von 74 Punkten zum 2:3 und übernahm nach weiteren Breaks von 56 und 94 Punkten mit 4:3 erstmals die Führung.

Die erneute Wende leitete Carter mit einer 82 ein und schaffte dann nach weiteren Breaks von 63 und 68 Zählern den Einzug ins Viertelfinale.

Video - Selby von Lisowski gefordert: So lief das Finale der Scottish Open 02:58

Perry nutzt Fehler von Ding eiskalt aus

Joe Perry hatte in seinem Duell gegen Ding Junhui zweimal vorgelegt, aber beide Male schaffte Ding den sofortigen Ausgleich. Im zweiten Frame sorgte der Chinese mit einer 135 für den Höhepunkt des Matches. Trotz der zweimaligen Führung war Perry mit dem 2:2 zur Pause gut bedient, war Ding doch eigentlich der bessere Spieler. Perry kam zu diesem Zeitpunkt nur auf eine Lochquote von 79 Prozent.

Nach der Pause spielte Perry, der das Masters in den letzten beiden Jahren verpasst hatte, dann freier auf und nutzte so die Fehler von Ding konsequent aus. Den entscheidenden Fehler machte der Chinese im achten Frame: Er war in einem Break und hatte die Chance, erneut auszugleichen. Doch dann verschoss er nach 40 Punkten eine Rote zu dünn.

Perry quittierte den überraschenden Fehler mit einer wunderbaren Clearance von 83 Punkten zum 5:3 und dominierte den neunten Frame dann mit kleineren Breaks.

Das könnte Dich auch interessieren: Furioses Masters: Trump der Top-Favorit - aber auch 15 andere Titel-Kandidaten