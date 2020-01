Dabei schien Stephen Maguire zunächst einmal keine Chance zu haben. In den ersten vier Frames machte er kaum etwas aus seinen Chancen und musste sich mit einer Lochquote von 63 Prozent begnügen; sein Top-Break waren 35 Punkte. Ganz anders Neil Robertson: Der Australier spielte sehr sicher und zog dank Breaks von 76, 136, und 71 Punkten auf 4:0 davon; den dritten Frame hatte er auf Schwarz gewonnen. Auch das 1:4 durch Maguire nach dem Interval änderte nicht viel. Mit zwei Vierziger-Breaks baute Robertson seine Führung auf 5:1 aus.

Robertson vergibt Siegchancen

Danach kippte das Match dann aber. Stephen Maguire wurde immer stärker und leitete mit einer 105 die Wende ein. Trotzdem hatte Neil Robertson in der Folgezeit noch reichlich Chancen, den Sieg perfekt zu machen. So hatte er im achten Frame eine 56 vorgelegt, ehe er Grün verschoss. Trotzdem war er später nur einen Ball vom 6:2 entfernt, aber gleich zwei Chancen, die entscheidende Rote zu lochen, nutzte er nicht. Auf Pink machte Maguire das 3:5. Auch im neunten Frame war der Australier als erster in einem Break, doch dieses Mal wurden es nur 40 Punkte. Mit einer 65 verkürzte Maguire weiter und glich dann dank einer 81 gar aus.

Im alles entscheidenden elften Frame war es einmal mehr Neil Robertson, der die erste Chance bekam. Doch nach 28 Punkten im Break verschoss er Schwarz vom Spot zu dünn. Nervenstark konterte Stephen Maguire mit einer 62, die ihm dann auch zur Krönung seines Comebacks reichte; entscheidend bei dem Break war eine sensationelle lange Grüne, mit der er sich einmal retten musste.

Gilbert besiegt Allen mit Gala-Vorstellung

Am Abend des zweiten Tages erwischte es mit Mark Allen dann auch den vierten Ex-Champion. David Gilbert, der einzige Masters-Debütant in diesem Jahr, fertigte den Nordiren mit 6:1 ab. „Das war die beste Leistung, die ich jemals in meiner Karriere gezeigt habe“, gab sich Gilbert nach dem Triumph zurecht stolz im Eurosport-Studio. Die Fehler von Allen nutzte er gnadenlos aus, spielte dabei auf höchstem Niveau. Mit Breaks von 77 und 121 Punkten holte Gilbert die ersten beiden Frames, gewann den dritten Frame dann dank einer Clearance von 58 Punkten auf Schwarz und erhöhte zum Interval auf 4:0.

Anders als Neil Robertson ließ sich David Gilbert die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Mark Allen gewann zwar den fünften Frame auf Pink, aber das war nur Ergebniskosmetik. Mit einer Clearance von 95 Punkten fand Gilbert wieder in die Erfolgsspur zurück. Im siebten Frame ging der Engländer dann mit 66:0 in Führung. Mark Allen bekam zwar noch eine Chance, aber nach 18 Punkten war Schluss. Mit einer triumphalen Clearance von 53 Zählern beendete Gilbert seine Gala-Vorstellung.

