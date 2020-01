Shaun Murphy und Joe Perry knüpften beide nicht an ihre Leistungen aus der ersten Runde an und spielten über weite Strecken relativ nervös. Aber es war Murphy, der in den entscheidenden Momenten der Bessere war. Nach dem 1:0 spielte Murphy im zweiten Frame eine 60, verschoss dann aber die letzte Rote als Double. Perry räumte bis Schwarz ab und hatte so ausgeglichen. Nach der erneuten Führung von Murphy reichten Perry im vierten Frame vier Chancen nicht; auf Schwarz machte Murphy das 3:1.

Im fünften Frame wurde Shaun Murphy dann aber durch einen Kick gestoppt und Joe Perry verkürzte auf 2:3. Mit einer 120 fand Murphy jedoch die passende Antwort und erhöhte dann mit einer 41er-Clearance auf 5:2, nachdem Perry den Frameball verschossen hatte. Zwei Lochfehler kosteten Murphy zwar den achten Frame, aber im nächsten Durchgang war er es, der die entscheidenden Bälle lochte. Einmal mehr hatte Perry seine Chancen nicht genutzt.

Carter und Higgins leisten sich viele Fehler

Das Duell zwischen Ali Carter und John Higgins war über weite Strecken ein sehr zerfahrenes Match mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Carter kämpfte verbissen, aber er ging mit 4:1 in Führung, obwohl er bis dahin nur ein höchstes Break von 35 Punkten geschafft hatte. Dann aber plötzlich schien Higgins wieder einzufallen, wie gut er Snooker spielen kann. Nach extrem langen Frames gewann er nun mit Breaks von 140 und 73 Punkten zwei schnelle Durchgänge in Folge; die 140 ist gleichzeitig auch das neue Top-Break bei diesem Masters.

Danach aber dominierte wieder der Kampf. Der achte Frame war mit beinahe 47 Minuten der längste im Match. Auf die Farben verschaffte sich Carter mit dem 5:3 wieder etwas Luft. Im neunten Frame ergriff der Captain, der nur durch den Startverzicht von Ronnie O’Sullivan ins Teilnehmerfeld nachgerückt war, dann jedoch seine Chance mit beiden Händen und buchte dank einer 72 seinen Platz im Halbfinale.

