Snooker

Masters: Neil Robertson spielt im Viertelfinnale gegen Ronnie O'Sullivan Century von 119 Punkten

Neil Robertson startet im Viertelfinale beim Masters in London überragend gegen Ronnie O'Sullivan. Im ersten Frame spielt der 39 Jahre alte Australier mit einem Break von 119 Punkten sein erstes Century im laufenden Turnier. Es ist das 20. in dieser Saison und das 807. in seiner Karriere. Damit ist er in der ewigen Bestenliste hinter O'Sullivan, John Higgins und Judd Trump auf Rang vier.

00:02:19, vor 2 Stunden