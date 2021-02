O’Sullivan sprühte von Anfang an vor Spiellust, auch wenn er in den ersten beiden Frames jeweils zwei Chancen benötigte. Im ersten Frame legte er eine 44 vor, verschoss dann aber Rot auf die Mitte. Lisowski hatte Pech, dass er nach zwei langen Roten keine Fortsetzung hatte.

21/02/2021 AM 16:44

In den nächsten drei Frames gönnte O’Sullivan seinem Kontrahenten ganze drei Punkte. "The Rocket" dagegen faszinierte mit rasanten Breaks von 124, 93 und 125 Punkten. Dabei war vor allem seine Spielballkontrolle überragend. Erst im sechsten Frame erlaubte er sich wieder einen Fehler. Lisowski holte so dank Breaks von 57 und 68 Punkten seinen einzigen Frame. Im nächsten Durchgang legte O’Sullivan aber mit einer 59 den Grundstein zur endgültigen Entscheidung.