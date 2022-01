Simon Lichtenberg hatte sich in einem spannenden Duell mit 48:45 knapp gegen Dylan Emery durchgesetzt. Der Deutsche profitierte dabei davon, dass Emery am Ende die Zeit weglief. Weltmeister Mark Selby schlug Li Hang mit 43:38. Selby verteidigte dabei am Ende seinen knappen Vorsprung geschickt. Das machte auch Mark Williams bei seinem 59:1 über Stuart Carrington. Für den Eurosport-Experten Jimmy White war das der „perfekte Shootout-Frame“. Williams ließ Carrington nie ins Spiel kommen.

Für das höchste Break des ersten Tages hatte am Nachmittag Allan Taylor gesorgt. Mit seiner 103 über Liam Davies sorgte er für das insgesamt 23. Century beim Shootout. Das zweithöchste Break spielte Jack Lisowski mit einer 89 bei seinem Sieg über Ben Woollaston.

Nervenstärke bewies Shaun Murphy bei seinem 51:50 über Chang Bingyu. „Ich fühle mich wie Houdini“, meinte Murphy danach. Er hatte gegen den Chinesen schon mit 1:50 hintengelegen, schaffte mit nervenstarken Breaks von 24 und 26 Punkten aber doch die die Wende im letzten Augenblick.

Auch einige Youngster nutzten die Gunst der Stunde auf der großen Bühne. Am meisten begeisterte der erst 15jährige Stand Moody bei seinem 53:27 über Lu Ning die Fans. Auch Paul Deaville, der bei den English Open das Achtelfinale erreicht hatte, sorgte mit seinem 59:50 über Chen Zifan für ein Ausrufezeichen. Mit einer 54 krönte Ross Bulman sein 75:1 über Martin O’Donnell.

Die Ergebnisse des ersten Tages in Leicester im Überblick:

Lu Ning - Stan Moody 27:53

27:53 Ryan Day - Jak Jones 23:50

23:50 Allan Taylor - Liam Davies 103:3

- Liam Davies 103:3 Jimmy Robertson - Simon Blackwell 15:21

15:21 Dylan Emery - Simon Lichtenberg 45:48

45:48 Craig Steadman - Gerard Greene 48:19

- Gerard Greene 48:19 Pang Junxu - Cao Yupeng 20:39

20:39 James Cahill - Jackson Page 16:64

16:64 Dominic Dale - Oliver Lines 32:36

32:36 Jamie O'Neill - Liang Wenbo 40:46

40:46 Gao Yang - Jamie Wilson 64:35

- Jamie Wilson 64:35 Martin Gould - Nigel Bond 3:49

3:49 John J Astley - Ian Burns 14:71

14:71 Haydon Pinhey - Farakh Ajaib 33:35

33:35 Paul Deaville - Chen Zifan 59:50

- Chen Zifan 59:50 Ali Carter - Matthew Stevens 81:0

- Matthew Stevens 81:0 Chang Bingyu - Shaun Murphy 50:51

50:51 Michael Judge - Mark Lloyd 22:29

22:29 Fraser Patrick - Andrew Higginson 6:64

6:64 Sunny Akani - David Gilbert 24:29

24:29 Ross Bulman - Martin O'Donnell 75:1

- Martin O'Donnell 75:1 Aaron Hill - Lee Walker 50:8

- Lee Walker 50:8 Stuart Carrington - Mark Williams 1:59

1:59 Lyu Haotian - Dean Young 32:89

32:89 Mark Selby - Li Hang 43:38

- Li Hang 43:38 Ricky Walden - Zak Surety 27:54

27:54 Leo Fernandez - Fergal O'Brien 38:1

- Fergal O'Brien 38:1 Peter Lines - Joe O'Connor 38:33

- Joe O'Connor 38:33 Lei Peifan - Alfie Burden 40:22

- Alfie Burden 40:22 Ben Woollaston - Jack Lisowski 7:89

7:89 Reanne Evans - Fan Zhengyi 1:100

1:100 Rod Lawler - Elliot Slessor 3:52

