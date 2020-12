Jack Lisowski und Mark Selby lieferten sich ein hochklassiges und rasantes Match, das von vielen hohen Breaks auf beiden Seiten gekennzeichnet war. Lediglich der erste Frame lief nicht so flüssig. Selby verpasste die Chance auf die Führung, als er Grün verschoss; Lisowski räumte von Grün bis Pink zum 1:0 ab. Dann nahm die Partie Fahrt auf. Selby konterte mit einer 112, doch nach Breaks von 88 und 89 Punkten führte Lisowski zum Interval mit 3:1.

Nach der Pause knüpfte Lisowski, der gegen Selby auch bei den Safe-Duellen mehr als mithielt, daran an. Breaks von 110 und 72 Punkten brachten ihn bis auf einen Frame an den Sieg heran. Doch wie so oft gab Selby sich nicht geschlagen. Mit einer 143, dem neuen höchsten Break beim World Grand Prix, leitete er seine Aufholjagd ein.