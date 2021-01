Judd Trump erreichte das Finale in Milton Keynes erst nach einem mitreißenden und dramatischen Comeback. Der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung schien geplatzt, als er mit 1:5 in Rückstand geraten war. Barry Hawkins war bis dahin der bessere Spieler. Er hatte das Match mit einer 101 begonnen und spielte im sechsten Frame eine 140, das höchste Break dieser Woche. Aber auch die umkämpften Frames holte sich Hawkins.

Ab dem siebten Frame war Judd Trump dann aber nicht mehr wiederzuerkennen. Dank Breaks von 131, noch einmal 131 und genau 100 Punkten flog er auf 4:5 heran; Hawkins hatte in diesen Frames nicht den Hauch einer Chance. Die bekam er erst im zehnten Frame wieder, doch nach 30 Punkten verschoss er eine Rote auf die Mitte. Aus einem schweren Bild zauberte Trump ein Break von 67 Punkten, das am Ende zum Ausgleich reichte. Der Decider war wieder umkämpft, aber dieses Mal setzte Trump die Akzente und gewann den Frame am Ende klar.