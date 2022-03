Preisgeld

Sieger: 100.000,00 £ (120.000,00 €)

unterlegener Finalist: 45.000,00 £ (54.000,00 €)

Halbfinale: 20.000,00 £ (24.000,00 €)

Viertelfinale: 12.500,00 £ (15.000,00 €)

Achtelfinale: 7.500,00 £ (9.000,00 €)

letzte 32: 5.500,00 £ (6.600,00 €)

letzte 64: 3.500,00 £ (4.200,00 €)

Höchstes Break: 5.000,00 £ (6.000,00 €)

Preisgeld gesamt: 500.000,00 £ (600.000,00 €)

Distanzen

Beim Turkish Masters wird bis zum Viertelfinale einschließlich „best of 9“ gespielt. Die Halbfinals laufen dann über „best of 11“, das Finale ist „best of 19“ (8 Frames am Nachmittag plus max. 11 Frames am Abend).

Modus

Das Turkish Masters wird mit 128 Startern*innen im totalen K.o.-System gespielt. Die erste Runde wurde dabei weitgehend im Rahmen einer Qualifikation vorab in England gespielt. Lediglich die Auftaktmatches der besten Vier in der Setzliste (Mark Selby, Judd Trump, Neil Robertson und Kyren Wilson) sowie der beiden türkischen Wildcard-Spieler werden vor Ort in Antalya gespielt.

Qualifikation

Pang Junxu - Aaron Hill 4:5

Lu Ning - Lei Peifan 5:0

Mark King - Zak Surety 1:5

Jack Lisowski - David Lilley 5:1

Martin O'Donnell - Michael Judge 5:1

Martin Gould - Craig Steadman 5:4

David Grace - Peter Lines 5:2

Liam Highfield - Ashley Hugill 2:5

Jordan Brown - Bai Langning 5:2

Stephen Maguire - Zhao Jianbo 5:2

Alex Ursenbacher - James Cahill 5:1

Matthew Selt - Zhang Anda 5:4

Sunny Akani - Michael White 3:5

Zhao Xintong - Louis Heathcote 5:1

John Higgins - Barry Pinches 5:3

Dylan Emery - Alfie Burden 5:0

Gary Wilson - Lukas Kleckers 4:5

Michael Holt - John Astley 5:2

Stuart Bingham - Jackson Page 3:5

Mark Joyce - Simon Lichtenberg 3:5

Graeme Dott - Sean Maddocks 5:0

Scott Donaldson - Chen Zifan 5:3

Anthony Hamilton - Ken Doherty 5:3

Tom Ford - Hammad Miah 5:3

Dominic Dale - Si Jiahui 2:5

Anthony McGill - Jamie Clarke 5:3

Robert Milkins - Nigel Bond 5:2

Ding Junhui - Andrew Pagett 5:2

Tian Pengfei - Allan Taylor 5:3

Andrew Higginson - Jamie O'Neill 5:0

Xiao Guodong - Xu Si 5:4

Mark Lloyd - Oliver Lines 0:5

Yan Bingtao - Steven Hallworth 5:1

Joe O'Connor - Mitchell Mann 5:2

David Gilbert - Andy Hicks 4:5

Elliot Slessor - Duane Jones 5:3

Ben Woollaston - Ian Burns 5:1

Jak Jones - Gerard Greene 5:1

Mark Allen - Chang Bingyu 5:2

Jimmy Robertson - Dean Young 5:1

Ryan Day - Cao Yupeng 0:5

Lu Haotian - Fergal O'Brien 5:1

Shaun Murphy - Jimmy White 5:2

Mark Williams - Reanne Evans 5:1

Matthew Stevens - Farakh Ajaib 5:1

Ali Carter - Ben Hancorn 5:4

Jamie Jones - Jamie Wilson 5:2

Barry Hawkins - Yuan Sijun 3:5

Mark Davis - Ross Muir 5:2

Ricky Walden - Ashley Carty 5:3

Sam Craigie - Sanderson Lam 5:3

Li Hang - Fan Zhengyi 3:5

Zhou Yuelong - Soheil Vahedi 5:2

Stuart Carrington - Fraser Patrick 5:2

Lica Brecel - Peter Devlin 5:1

Joe Perry - Lee Walker 5:1

Liang Wenbo - Zhang Jiankang 5:2

Chris Wakelin - Gao Yang 5:1

Centuries

In der Qualifikation wurden insgesamt 32 Centuries gespielt. Für das höchste Break sorgte Craig Steadman mit einer 145, der damit gleichzeitig auch eine neue persönliche Bestleistung aufstellte. Ebenso schafften Elliot Slessor (142), Scott Donaldson (141), Dylan Emery (122) und Jamie Wilson (101) neue persönliche Karriere-Bestleistungen.

