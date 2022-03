Nach der ersten Session hatte Judd Trump noch mit 5:3 geführt. Selt hatte den Rhythmus der frühen Frames diktiert und war so mit 2:1 in Führung gegangen. Mit einer 120 zum 2:2 deutete Trump aber erstmals an, was er sich vorgenommen hatte, und zog anschließend auch mit gutem Matchplay auf 4:2 davon.

Matthew Selt jedoch wahrte seine Chance, als er auf 3:4 verkürzte. Auch im achten Frame hatte Selt eine Chance, kam aber nur auf 40 Punkte. Trump konterte mit einer 56. Die entscheidenden Punkte in diesem Frame holte er aber erst, als er die letzte Rote als Fluke zufällig lochte.

Kurios dann der erste Frame des Abends: Selt nahm Trump 60 Foulpunkte ab, doch dank einer Clearance von 88 Zählern gewann Trump den Frame dennoch und baute seine Führung auf 6:3 aus. Dann folgte der magische Moment des Finales, als er im zehnten Frame die perfekten 147 Punkte schaffte. Mit einer 73 erhöhte er danach sogar auf 8:3.

Dass Selt danach auf 4:8 verkürzte hatte nur kosmetische Bedeutung. Trump hatte da ein bisschen die Konzentration verloren. Die war aber nach dem Interval wieder da. Mit Breaks von 82 und 114 Punkten, seinem dritten Century des Tages, machte er seinen Triumph perfekt.

Trotz des Sieges beim Turkish Masters bleibt Trump in der Weltranglisten auf dem dritten Platz. Er ist aber nun sicher bei der Tour Championship dabei und hat auch gute Chance, erneut die Gesamtwertung der European Series zu gewinnen und den Bonus von 150.000,- Pfund einzustreichen. Matt Selt macht mit dem Erreichen des Finales in der Türkei im Ranking neun Plätze gut und steht nun auf Rang 22.

