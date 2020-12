Snooker

Ronnie O'Sullivan: Reaktionen zur Spoty-Nominierung

Ronnie O'Sullivan wurde als erster Snooker-Spieler seit 1990 auf die Shortlist des BBC-Awards Sports Personality of the Year (SPOTY) gesetzt - so reagierten die Experten im Eurosport-Studio.

