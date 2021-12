Snooker

UK Championship: Anthony Hamilton holt sich Framegewinn gegen Ricky Walden mit spektakulärem Fluke

In der dritten Runde der UK Championship in York liefern sich die Engländer Ricky Walden und Anthony Hamilton ein enges Match. Nach acht Frames steht es 4:4. Dann hat Hamiton Glück: Der 50-Jährige locht die Blaue mit einem Fluke, gewinnt damit den neunten Frame und geht vorentscheidend 5:4 in Front. Mit 6:4 zieht Hamilton ins Achtelfinale ein, dort wartet der Belgier Luca Brecel auf die Nummer 56.

00:00:38, vor einer Stunde