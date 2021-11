Snooker

UK Championship: Kyren Wilson brilliert in Runde drei gegen Wu Yize mit Total Clearance von 115

Kyren Wilson geht in der dritten Runde der UK Championship mit einer Total Clearance von 115 Punkten gegen den jungen Chinesen Wu Yize in Führung. Es ist bereits das 301. Century-Break in der Karriere des 29 Jahre alten Engländers. Erst in der laufenden Woche hatte Wilson sein 300. Century-Break gespielt. Der Fünfte der Weltrangliste ist der 26. Spieler, dem diese Marke gelingt.

00:00:50, vor 2 Stunden