Snooker

UK Championship - Kyren Wilson locht Rote dank Monster-Fluke: "Nicht zu fassen!"

Kyren Wilson hat in seinem Erstrundenmatch bei den UK Championship gegen den Iraner Soheil Vahedi im dritten Frame mächtig Glück: Sein Versuch, eine Rote in die rechte obere Ecktasche zu lochen, missglückt zunächst, doch dann rollt die Kugel in die linke obere Ecktasche. Der Fluke im Video.

00:01:04, vor einer Stunde