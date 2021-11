"Ich genieße es", sagte Ronnie O'Sullivan weiter und erklärte: "Wenn ich unterwegs bin, habe ich mehrere Aufgaben. Ich bin nicht nur dort, um Snooker zu spielen. Für mich ist es also nicht so, dass ich alles auf eine Karte setze."

So wird der sechsmalige Weltmeister bei den UK Championship nicht nur im Barbican Centre am Snooker-Tisch stehen, sondern auch wieder für Eurosport als Experte die Spiele begleiten.

Und in York scheint ihm alles ganz besonders Spaß zu machen, schließlich zählt die UK Championship zu seinen Lieblingsturnieren. "Es ist ein fantastischer Ort", erklärte O'Sullivan.

"Es ist großartig, dass Eurosport dabei ist und es war auch großartig, als Eurosport nicht dabei war. Nun kann ich also gleichzeitig spielen sowie darüber berichten und bin darin involviert", freute sich der 45-Jährige auf die Tage beim ersten Triple-Crown-Turnier der Saison.

Und was ist mit der Aussicht auf den achten Titel? Die scheint bei ihm offenbar keine so große Rolle zu spielen. "Ich würde gerne den achten, neunten oder zehnten Titel gewinnen, aber das war nie mein Hauptantrieb. Aber wenn sich die Chance ergibt, würde ich sagen: 'Cool, ich nehme sie an'", sagte O'Sullivan, der bei den UK Championship zuletzt 2018 triumphierte.

Das Wichtigste sei für ihn aber "dorthin zu fahren, um die Woche zu genießen und York zu erleben."

Sportlich beginnt das Erlebnis "York" für O'Sullivan am Mittwoch, 24. November. Dann trifft der Triple-Crown-Rekordsieger in der Abendsession auf den Waliser Michael White.

Eurosport überträgt die UK Championship vom 23. November bis 5. Dezember täglich live im TV bei Eurosport 1 oder Eurosport 2 und bei Eurosport mit Joyn+!

