Snooker

UK Championship - Ronnie O'Sullivan mit starker Total Clearance von 139 Punkten: Raketenstart von "The Rocket"

In seinem Auftaktmatch bei den UK Championship in York macht Ronnie O'Sullivan seinem Spitznamen "The Rocket" alle Ehre: Der sechsmalige Weltmeister spielt direkt im ersten Frame eine Total Clearance von 139 Punkten. Am Ende gewinnt O'Sullivan gegen Michael White 6:3. O'Sullivans starke Total Clearance im Video.

00:01:00, vor 24 Minuten