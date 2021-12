Zhao Xintong war am Sonntag der effektivere Spieler. Immer wieder verschaffte er sich mit seinen langen Einsteigern Chancen und konnte so deutlich häufiger und besser punkten als Luca Brecel. Auch in den wenigen taktischen Phasen hielt er gut mit.

Luca Brecel entwickelte im Finale nicht so viel Druck wie noch in der Vorschlussrunde gegen Kyren Wilson. Seinen Erfahrungsvorteil konnte der Belgier nie ausspielen.

Das Finale begann am Nachmittag rasant. Zhao holte mit einer 74 den ersten Frame, aber Brecel glich mit einer 133 umgehend aus. Zum Ende der ersten Session schaffte Zhao dank einer 78 das 5:3. Er hätte sogar noch höher führen können, doch im siebten Durchgang hatte er einen relativ leichten schwarzen Ball verschossen und es so Brecel ermöglicht, auf Pink zum zwischenzeitlichen 3:4 zu verkürzen.

Auch das war eine der Stärken von Zhao: Er ließ sich auch durch Rückschläge nicht verunsichern. Das wurde auch am Abend wieder deutlich. Der Abend begann aber erst einmal mit zwei Superbreaks des Chinesen, der mit einer 87 und einer 120 auf 7:3 davonzog. Nachdem sie sich die nächsten beiden Frames geteilt hatten ging es beim Stand von 8:4 ins Interval.

Nach der Pause verkürzte Brecel sofort dank einer 81. Im etwas zerfahrenen 14. Frame übernahm Zhao dann aber wieder das Kommando und beendete das Match nach einer erneuten langen Roten mit einem Break von 99 Punkten. Das Publikum feierte den Sympathieträger danach frenetisch.

