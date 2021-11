Snooker

UK Championship: Judd Trump gewinnt in sensationeller Manier - Brite spielt Total Clearance von 132 Punkten

"Das sind Momente, die genießt er!" Judd Trump schlägt David Lilley in der ersten Runde der UK Championships in York 6:1. Aber was für ein Ende des Matches: Mit Exhibition-Shots spielt der 32 Jahre alte Brite eine Total Clearance von 132 Punkten, motiviert das Publikum im Barbican Centre während seines Breaks auch noch und zieht unter tosendem Applaus in die zweite Runde ein.

00:02:06, vor 31 Minuten