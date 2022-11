Diese besondere Arena-Atmosphäre wird vor allem den Top-Spielern entgegenkommen, die gerade in solchen Situationen ja oftmals aufblühen. Auch Ronnie O’Sullivan hat ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihn so etwas beflügelt. In der eher prosaischen Atmosphäre anderer Turniere dagegen tut er sich leichter mal schwer.

Der Rekord-Champion und Weltmeister hat mit seinem Triumph beim Champion of Champions bewiesen, dass er die Form hat, um auch im Barbican Centre von York den Titel zu holen. Ein Selbstläufer wird es für "The Rocket" aber nicht. Schon in der ersten Runde wartet mit Matthew Stevens ein Gegner auf ihn, der sicherlich keine Angst vor dem vermeintlich übermächtigen Konkurrenten haben wird.

Dass Jimmy White es geschafft hat, sich für die Endrunde der UK Championship zu qualifizieren, hat zurecht für Schlagzeilen gesorgt. Der Wirbelwind war verständlicherweise sehr bewegt, als er das Ticket gebucht hatte. Neil Robertson hat dies auf Twitter als "eine der größten sportlichen Leistungen" bezeichnet; ich stimme dem Australier da voll zu. Ryan Day wird der erste Gegner von White in York sein. Da ist Stimmung garantiert.

In der ersten Runde der UK Championship wird es auch Duelle zwischen engen Freunden und Trainingspartnern geben. Mark Allen trifft auf Jordan Brown, der Allen bei dessen Sieg bei den Northern Ireland Open vor wenigen Wochen ja massiv unterstützt hat.

Wie in alten Zeiten: White schafft mit Century Turn Around

Robertson trifft auf seinen Mentor

Neil Robertson trifft auf seinen Mentor Joe Perry und mit Yan Bingtao und Zhou Yuelong werden zwei Spieler zu Kontrahenten, die einst gemeinsam den Weltcup gewonnen hatten.

Titelverteidiger Zhao Xintong wird im Eröffnungsmatch mit Sam Craigie auf einen Gegner treffen, der nach seiner souveränen Qualifikation nur so von Selbstbewusstsein strotzt. Craigie scheint auf dem Weg, endlich sein Potential auszuschöpfen. Absolut offen sind für mich die Duelle zwischen Shaun Murphy und David Gilbert sowie zwischen Barry Hawkins und Ding Junhui.

Aber auch weitere Matches der ersten Runde wären eine Zierde für jedes Viertel- oder Halbfinale. Nur eines wird es in York nicht geben: Langeweile.

Alle Begegnungen der ersten Runde im Überblick:

Zhao Xintong - Sam Craigie

Ryan Day - Jimmy White

Mark Allen - Jordan Brown

Kyren Wilson - Matthew Selt

Mark Selby - Hossein Vafaei

Jack Lisowski - Xu Si

Shaun Murphy - David Gilbert

Judd Trump - Xiao Guodong

Neil Robertson - Joe Perry

Stuart Bingham - Liam Highfield

Luca Brecel - Lu Haotian

John Higgins - Tom Ford

Mark Williams - Jamie Clarke

Barry Hawkins - Ding Junhui

Yan Bingtao - Zhou Yuelong

Ronnie O'Sullivan - Matthew Stevens

Viel Spaß und herzliche Grüße

Ihr / Euer Rolf Kalb

