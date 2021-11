Snooker

UK Championship: Gary Wilson setzt mit einem Maximum Break in der ersten Runde das erste große Highlight

Gary Wilson sorgt bei den UK Championship direkt in seiner ersten Partie für ein absolutes Highlight. Im Erstrundenmatch gegen Landsmann Ian Burns gelingt dem Engländer im sechsten Frame ein Maximum Break. Das sorgt natürlich für großen Jubel bei den Snooker-Fans in York. Zudem bringt es Wilson die 5:1-Führung. Am Ende gewinnt der 36-Jährige 6:2.

00:04:48, vor 7 Minuten