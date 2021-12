Snooker

UK Championship: Kyren Wilson locht Blau mit einem unfassbaren Fluke gegen Ronnie O'Sullivan

"Riesenglück!" Kuriose Szene im ersten Frame des Viertelfinals bei der UK Championship in York zwischen Ronnie O'Sullivan und Kyren Wilson. Der 29 Jahre alte Wilson verschießt eigentlich Blau, doch über zwei Banden und Pink fällt die Kugel doch noch in die anvisierte Mitteltasche. Glück für den Engländer: Er gewinnt den ersten Frame und geht im Duell um das Halbfinale 1:0 in Führung.

00:00:38, vor 15 Minuten