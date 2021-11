Snooker

UK Championship - Mark Selby locht riskante lange Rote gegen Ross Muir: No risk, no fun

Weltmeister Mark Selby zeigt seine ganze Klasse: In seiner Erstrundenpartie bei den UK Championship gegen den Schotten Ross Muir locht der 38-Jährige eine lange Rote, obwohl der Spielball nahe an der Ecktasche liegt. Davon lässt er sich aber nicht irritieren: Er bringt Rot trotz der großen Distanz im Loch unter und erntet zurecht großen Applaus in York.

00:00:31, vor einer Stunde