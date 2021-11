Snooker

UK Championship: Mark Williams schläft mitten im Spiel gegen Anthony Hamilton ein - Folgen der Corona-Erkrankung

Völlig erschöpft: In seinem Zweitrundenmatch gegen Anthony Hamilton schläft Mark Williams im sechsten Frame beim Stand von 3:2 in seinem Stuhl kurz ein. Der Waliser leidet nach wie vor an den Folgen einer Corona-Infektion, die er im Oktober erlitten hat. Trotz einer 3:0-Führung unterliegt die Nummer neun der Welt schließlich 5:6. Williams entschuldigt sich nach dem Match bei den Fans und Hamilton.

