Snooker

UK Championship: Neil Robertson kommt gegen John Astley mit 124er-Clearance zurück ins Spiel

"Spät, aber vielleicht nicht zu spät": Beim Stand von 1:4 für John Astley spielt Neil Robertson im sechsten Frame ein Century und kommt damit zurück in das Match. Der australische Titelverteidiger verkürzt mit dieser 124er-Clearance in der ersten Runde der UK Championships in York gegen den 32 Jahre alten Briten auf 2:4.

00:04:52, vor 29 Minuten