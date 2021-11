Snooker

UK Championship: Wu Yize zerbricht Wasserglas mitten im Match gegen Kyren Wilson - Fauxpas sorgt für Unterbrechung

Kuriose Szene in der dritten Runde der UK Championships im Match zwischen Kyren Wilson und Wu Yize: Als der Engländer gerade am Tisch steht, fällt dem 18 Jahre alten Chinesen das Wasserglas herunter und zerbricht. Während die Scherben beseitigt werden und Wu erschrocken in seinem Stuhl verharrt, versucht sich Wilson zur Belustigung der Zuschauer im Barbican Centre einen Vorteil zu verschaffen.

00:01:54, vor einer Stunde