White hatte bereits in den Vorschlussrunden mit teils grandiosem Snooker begeistert und auf seinem Weg Victor Sarkis, Mitchell Mann und Stephen Maguire ausgeschaltet.

Der Eurosport-Experte strotzt nach seiner Siegesserie geradezu vor Selbstvertrauen. "Ich bin nicht hier, um meine Statistik aufzupolieren. Wenn ich mein 'A Game' bringe, kann ich jedes Turnier gewinnen", sagte der "Wirbelwind".

Für White ist es die erste Teilnahme im Hauptfeld der UK Championship seit 2010. In den vergangenen Jahren sei vor allem die Konstanz das Problem des sechsmaligen WM-Finalisten gewesen, aktuell sei sein Spiel aber in "guter Form". Auch, weil er "an der mentalen Seite" gearbeitet habe.

Neil Robertson war einer der ersten Profis, die White zu seinem Coup gratulierten. "Wow! Dass sich Jimmy White mit 60 Jahren für die Endrunde der UK Championship qualifiziert hat, ist eine der größten Leistungen überhaupt in unserem Sport", schrieb der Australier auf Twitter.

White ist der älteste Profi im Haupftfeld seit Eddie Charlton im Jahr 1993, der zu diesem Zeitpunkt 63 Jahre alt war.

Wie in alten Zeiten: White schafft mit Century Turn Around

