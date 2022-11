Snooker

UK Championship: 0:6! Ding Junhui schickt Ronnie O'Sullivan mit Century von 131 Punkten nach Hause

Was für eine Demütigung! Ronnie O'Sullivan scheitert im Viertelfinale der UK Championship 0:6 an Ding Junhui. Doch es kommt noch schlimmer: Im letzten Frame schickt der Chinese The Rocket mit einem Century von 131 Punkten nach Hause.

00:02:02, vor einer Stunde