Die UK Championship ist ein Klassiker, bekommt in diesem Jahr aber wieder ein neues Format, nämlich ein gestaffeltes System. Je höher die Spieler in der Weltrangliste stehen, desto später steigen sie in das Turnier ein. Die Top 16 sind sogar für die Runde der letzten 32 gesetzt. Das System gleicht dem der Weltmeisterschaft. Gespielt wird ebenfalls mit insgesamt 144 Starterinnen und Startern.

Die Distanzen bleiben aber wie in den Vorjahren: Bis zum Halbfinale einschließlich wird „Best of 11“ gespielt, im Finale dann „Best of 19“ (acht Frames in der ersten Session, maximal elf Frames am Abend).

UK Championship 2022: TV-Sendezeiten

(Eurosport Deutschland, nur Erstausstrahlungen)

Ab der UK Championship 2022 gibt es eine Neuerung bei Eurosport Deutschland: Alle Sessions, die auf einem der linearen Eurosport-Sender übertragen werden, laufen live und komplett auch auf Discovery+ mit deutschem Kommentar – werbefrei und mit zusätzlichen Inhalten. Selbst wenn linear nicht von Anfang an live übertragen wird gibt es die komplette Session auf Discovery+. Hier geht es direkt zu discovery+

Samstag, den 12. November 2022: 13:45 - 17:30 E1 live

Samstag, den 12. November 2022: 22:15 - 23:30 E1 live (Discovery+ ab 20:00)

Sonntag, den 13. November 2022: 13:45 - 17:30 E2 live

Sonntag, den 13. November 2022: 19:45 - 23:30 E1 live

Montag, den 14. November 2022: 13:45 - 17:30 E1 live

Montag, den 14. November 2022: 19:45 - 23:30 E1 live

Dienstag, den 15. November 2022: 13:45 - 17:30 E1 live

Dienstag, den 15. November 2022: 19:45 - 23:30 E1 live

Mittwoch, den 16. November 2022: 13:45 - 17:30 E1 live

Mittwoch, den 16. November 2022: 19:45 - 23:30 E1 live

Donnerstag, den 17. November 2022: 13:45 - 17:30 E1 live

Donnerstag, den 17. November 2022: 19:45 - 23:30 E1 live

Freitag, den 18. November 2022: 13:45 - 17:30 E1 live

Freitag, den 18. November 2022: 19:45 - 23:30 E1 live

Samstag, den 19. November 2022: 14:00 - 17:30 E1 live

Samstag, den 19. November 2022: 22:30 - 23:30 E1 live (Discovery+ ab 20:00)

Sonntag, den 20. November 2022: 14:15 - 17:30 E1 live

Sonntag, den 20. November 2022: 19:45 - 23:30 E1 live

UK Championship 2022: Spielplan, Paarungen und Ansetzungen

(alle Zeiten MEZ)

Samstag, 12. November (1. Runde, best of 11):

14:00 Uhr

Zhao Xintong - Qualifikant 1

Mark Allen - Qualifikant 3

20:00 Uhr

Kyren Wilson - Qualifikant 4

Ryan Day - Qualifikant 2

Sonntag, 13. November (1. Runde, best of 11):

14:00 Uhr

Neil Robertson - Qualifikant 9

Luca Brecel - Qualifikant 11

20:00 Uhr

John Higgins - Qualifikant 12

Barry Hawkins - Qualifikant 14

Montag, 14. November (1. Runde, best of 11):

14:00 Uhr

Ronnie O'Sullivan - Qualifikant 16

Yan Bingtao - Qualifikant 15

20:00 Uhr

Mark Williams - Qualifikant 13

Stuart Bingham - Qualifikant 10

Dienstag, 15. November (1. Runde, best of 11):

14:00 Uhr

Judd Trump - Qualifikant 8

Jack Lisowski - Qualifikant 6

20:00 Uhr

Mark Selby - Qualifikant 5

Shaun Murphy - Qualifikant 7

Mittwoch, 16. November (Achtelfinale, best of 11):

14:00 & 20:00 Uhr: je 2 Achtelfinals

Donnerstag, 17. November (Achtelfinale, best of 11):

14:00 & 20:00 Uhr: je 2 Achtelfinals

Freitag, 18. November (Viertelfinale, best of 11):

14:00 & 20:00 Uhr: je 2 Viertelfinals

Samstag, 19. November (Halbfinale, best of 11):

14:00 & 20:00 Uhr: je 1 Halbfinale

Sonntag, 20. November (Finale, best of 19):

14:00 (8 Frames) & 20:00 Uhr (max. 11 Frames): Finale

UK Championship 2022: Ergebnisse

Hier folgen während des Events alle Ergebnisse.

UK Championship 2022: Discovery +

Bei Discovery+ werden alle Matches von der UK Championship live gestreamt. Bei Übertragungen auf den linearen Eurosport-Sendern gibt es die Matches auch bei Discovery+ mit deutschem Kommentar, werbefrei und mit zusätzlichen Inhalten. Selbstverständlich können bei Discovery+ auch die Programme von Eurosport 1 und Eurosport 2 geschaut werden. Direkt zu Discovery+ geht es hier

