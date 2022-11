Aber Jimmy White verpasste die mögliche Führung, als er Blau verschoss. Auf Schwarz holte Ryan Day den ersten Frame und gewann dann auch den zweiten Durchgang auf die Farben, weil Snooker-Legende White erneut seine Chancen nicht nutzte. Das Muster zog sich durch den Abend: White brillierte immer wieder mit lang gelochten Bällen, aber machte nicht genügend Punkte daraus. Hinzu kamen Probleme bei der Spielballkontrolle.

Den dritten Frame holte sich dann aber White mit einer Clearance von 55 Punkten. Doch dann drehte Ryan Day auf. Mit einer 127 holte er das 3:1, dominierte auch den fünften Frame und schraubte mit einer 105 seine Führung auf 5:1. Zwar verkürzte White noch einmal, doch Day legte im achten Frame mit einer 63 den Grundstein zum Sieg.

Mark Allen hat nun 14 seiner letzten 15 Matches gewonnen. In York startete er mit einem 6:4 über Jordan Brown. Im Duell der beiden engen Freunde und Trainingspartner begann Allen sehr gehemmt. Mit einem Top-Break von 84 ging Brown so mit 2:0 in Führung, ehe Allen zu seinem Spiel fand. Mit Breaks von 68 und 105 Punkten glich er bis zur Pause aus.

Eine 83 im fünften Frame brachte Brown dann zwar wieder in Führung, doch mit seinem zweiten Century, einer 113, glich Allen erneut aus. Die nächsten beiden Frames dominierte Allen vor allem mit seinem Matchplay, schaffte aber auch weitere Breaks von 63 und 55 Punkten. Zwar verkürzte Brown noch einmal, aber Allen spielte im zehnten Frame seine Erfahrung und seine Matchhärte aus.

Tiefschlag für Titelverteidiger Zhao Xintong

Im Achtelfinale trifft Allen nun auf Kyren Wilson. Der "Warrior" startete bei seinem 6:3 über Matthew Selt mit zwei Centuries und zog auf 5:0 davon. Selt gab sich aber nicht geschlagen. Mit einer 65 holte er seinen ersten Frame. Den siebten Durchgang gewann er dann nach 0:58 noch mit einer Clearance von 71 Punkten und verkürzte weiter auf 3:5. Doch Wilson bewies wieder einmal seine Matchhärte. Geduldig wartete er auf seine Chance und machte im neunten Frame mit einer 74 alles klar.

Für Zhao Xintong endete der Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung schon im ersten Match. Der Vorjahressieger unterlag Sam Craigie mit 2:6. Craigie, beflügelt von der souveränen Qualifikation für York, spielte Breaks von 83, 78 und 69 Punkten, gekrönt von einer 104 im letzten Frame. Er profitierte aber auch davon, dass Zhao ihm viele Chancen ließ.

