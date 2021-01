John Higgins knüpfte nicht ganz an die Gala-Vorstellung an, die er am Tag zuvor bei seinem Sieg über Ronnie O’Sullivan gezeigt hatte, spielte aber immer noch sehr gut. Vor allem war seine Stärke beeindruckend, wenn es darum ging, die entscheidenden Bälle zu lochen. David Gilbert hatte den ersten und den dritten Frame mit Breaks von 80 und 86 Punkten gewonnen, aber zwischenzeitlich hatte Higgins mit einer 106 aus einem unmöglichen Bild zum 1:1 ausgeglichen. Ein Schlüsselframe war der vierte Durchgang, als Gilbert die Chance zum 3:1 vergab. Mit einer für ihn typischen Clearance holte Higgins auf Pink das 2:2.

Nach der Pause brillierte Higgins erneut mit zwei Breaks aus schweren Bildern, darunter auch eine 107, und zog so auf 4:2 davon. Die Chance zum 5:2 vergab er jedoch und auch den achten Frame gab er aus der Hand, als er Pink verschoss und Gilbert so zum 4:4 ausglich. Dann aber fand der Schotte in die Spur zurück. Eine 56 von ihm war die Grundlage zum 5:4. Im sehr nervösen zehnten Frame war es dann auch der Wizard of Wishaw, der die entscheidenden Bälle lochte. Und die waren teilweise spektakulär und von größter Schwierigkeit.