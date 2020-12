Mit „vermasselt“ meinte Judd Trump vor allem zwei Szenen. Er führte schon mit 9:8 und war im 18. Frame als erster in ein Break gekommen. Doch er traf falsch auf eine Rote und verschoss daraufhin nach 48 Punkten die nächste Rote zu dünn. Neil Robertson war lochte eine schwere Rote, einen riskanten braunen Ball und machte daraus die Clearance von 72 Punkten zum 9:9.

Sieben Stunden und 20 Minuten dauerte der Kampf der beiden. Das Match hatte alles: brillante Safeties, überraschende Fehler und tolle Breaks. Vor allem aber bot das Endspiel vom ersten Ball an unendlich viel Spannung und Drama. Es ging hin und her. Nie hatte ein Spieler mehr als einen Frame Vorsprung. Drei Centuries spielte Neil Robertson und kam so auf insgesamt 13 Centuries bei der UK Championship; damit löste er Stephen Hendry und Ronnie O’Sullivan als Rekordträger ab. Auch Trump steuerte ein Century zum Finale bei.