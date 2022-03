"The Rocket" gab allerdings auch zu, dass er oder der gleichaltrige John Higgins selbst in jungen Jahren sehr ähnlich gespielt hätten.

"Wir haben einfach drauflos geknallt", sagte O'Sullivan und meinte an Higgins gewandt: "Wenn man sich alte Videos anschaut, würde John denken: 'Das würde ich nicht tun', weil man viel mehr Erfahrung hat."

Dadurch gehe man mit einer anderen Taktik an die Spiele heran: "Man denkt, dass es am besten ist, abzuwarten und vielleicht ein bisschen geduldiger zu sein."

"Ich denke, wenn man älter wird, wird man ein bisschen weiser und geht nicht mehr so viele Risiken ein. Wenn du gegen Jungs spielst, die neu hinzukommen und Erfahrung sammeln, wird der Spieler, der sie heute sind, nicht der Spieler sein, der sie in 15 Jahren sind", erklärte O'Sullivan.

In Duellen mit Nachwuchsspielern werde es daher manchmal schwierig: "Wenn du sie an einem guten Tag erwischst, dann versenken sie alle Bälle. Man fragt sich: 'Was soll ich damit machen?' Sie verschießen nichts, das ist schwer."

