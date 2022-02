Davon war ihm in den ersten drei Frames gegen Chen Zifan nichts anzumerken. Mit Breaks von 69 und 70 Punkten ging er mit 3:0 in Führung. Dann verlor er aber den Faden. Den vierten Frame verlor er, weil er beim Spiel auf die letzte Schwarze foulte. Mit einer 70 fand er dann trotzdem in die Erfolgsspur zurück.

Neil Robertson startete in Newport sehr solide und schlug Jimmy White mit 4:0. Höhepunkt war eine 121 des Australiers. Allerdings profitierte er auch von vielen Fehlern von White. Außerdem gestand er im Eurosport-Studio: „Ich hatte auch Glück, dass bei meinen Fehlern praktisch nie was für Jimmy liegenblieb.“ John Higgins hatte den ersten Frame gegen Pang Junxu verloren, holte dann aber den zweiten Durchgang auf Schwarz und stürmte danach dank Breaks von 113, 56 und 89 Punkten mit 4:1 in die nächste Runde.

Trotz einer 99 im zweiten Frame zeigte Judd Trump bei seinem 4:1 über Dean Young eine schwache Leistung. Er profitierte aber von vielen Fehlern des Schotten in allen Bereichen. Schwach gestartet war auch Mark Williams, aber der Lokalmatador steigerte sich dann. Trotzdem gewann er bei seinem 4:1 über Michael Judge den fünften Frame erst auf Schwarz.

Iulian Boiko gewann trotz eines 0:3-Rückstandes gegen Liam Davies noch mit 4:3. Der Ukrainer sagte aber auch, dass er sich angesichts der Situation in seiner Heimat nicht auf Snooker konzentrieren könne. Kämpfen musste auch Shaun Murphy, um mit 4:2 gegen Andy Hicks die nächste Runde zu erreichen.

Gescheitert ist dagegen der Titelverteidiger: Jordan Brown unterlag in seinem Auftaktmatch Mitchell Mann mit 3:4. Zu einer Enttäuschung wurden die Welsh Open auch für Stephen Maguire und Anthony McGill. Maguire verlor gegen Fergal O’Brien vor allem in der Höhe überraschend mit 1:4. McGill unterlag Zhang Anda mit 3:4.

