James Cahill, der kurzfristig nach der Absage von Sam Craigie nachgerückt war, hatte nur im ersten Frame eine Chance. Die gab er aus der Hand, als er die letzte Rote verschoss. Ronnie O’Sullivan, der mit einem Turniersieg in Newport wieder die Spitze der Weltrangliste übernehmen kann, hatte schon eine 53 vorgelegt und holte das 1:0. Mit einer 83 baute er seine Führung aus. Der dritte Frame war zwar nicht so flüssig, aber O’Sullivan dominierte und beendete anschließend das Match mit einem Break von 90 Punkten. Sein nächster Gegner ist am Mittwoch der Deutsche Lukas Kleckers.

Ding Junhui hatte zwar den ersten Frame gegen Michael Holt klar verloren, aber dann drehte er mit einer 111 auf. Nachdem er auch den dritten Frame auf die Farben geholt hatte ließ er Holt keine Chance mehr. In den letzten beiden Frames holte der „Hitman“ nur noch einen Punkt und durfte sich Dings Breaks von 103 und 138 Punkten anschauen.

John Higgins spielte bei seinem 4:0 über Soheil Vahedi frei auf und sorgte für eine Lehrstunde in Sachen Breakbuilding. Breaks von 102, 70, 110 und 60 Punkten lieferte der Schotte gegen den überforderten Vahedi ab. Judd Trump präsentierte sich bei seinem 4:1 über Craig Steadman besser als am Tag zuvor. Anfangs waren zwar noch Unsicherheiten in seinem Spiel, aber gegen Ende lief es flüssig und er beendete das Match mit zwei Centuries von 108 und 120 Punkten.

Neil Robertson zeigte bei seinem 4:1 über Hammad Miah erneut eine souveräne Leistung. Dank Breaks von 64 und 101 Punkten hatte der Australier die ersten beiden Frames gewonnen. Miah verkürzte dann zwar, aber Robertson gewann den vierten Frame auf die Farben und beendete die Partie mit einer 119. Liang Wenbo dagegen reichten zwei Centuries nicht. Er unterlag Ben Woollaston mit 3:4.

Kurt Maflin setzte seinen Aufwärtstrend mit einem 4:3 über Mark Williams fort und versetzte damit den Hoffnungen der walisischen Fans auf einen Heimsieg einen empfindlichen Schlag. Chancenlos war Iulian Boiko gegen Mark Allen. Der 16-jährige Ukrainer unterlag dem Nordiren mit 0:4.

